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Четыре международных спортивных турнира в России отменены

11:44
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Решения приняты с участием ситуации вокруг Украины

Проведение четырех международных спортивных турнира, проведение которых планировалось в России в 2022 году, отменяется. Об этом рассказали организаторы и власти российских регионов.
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В августе в Москве должен был пройти чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе, однако турнир не состоится. Как написал президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин в своем Facebook, его беспокоит сложившаяся ситуация и, вероятно, не все спортсмены смогут приехать на соревнования. Лисин выразил уверенность в том, что решение будет найдено и соревнования можно будет провести в другом месте.

В Челябинской области отменен этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, поскольку спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.

Запланированный в Москве на 25-27 февраля этап Кубка мира по натурбану отменен решением Международной федерации санного спорта. Там отметили большую проделанную работу по подготовке соревнований со стороны Федерации санного спорта России, однако заявили, что в приоритете — безопасность спортсменов.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) перенесла турнир "Челленджер", который должен был стартовать в Москве 28 февраля, объяснив это эскалацией ситуации вокруг Украины и опасениями за безопасность спортсменов, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что международный мужской теннисный турнир St.Petersburg Open пройдет не в Санкт-Петербурге, а в столице Казахстана Нур-Султане. Ассоциация теннисистов-профессионалов не назвала причину такого решения. Позднее организаторы соревнований заявили, что перенос связан с переговорами о статусе турнира.

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