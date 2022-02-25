ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузия отказалась поддержать антироссийские санкции

11:43
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Тбилиси будет исходить из собственных интересов

Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, которые намерены ввести страны Запада из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Тбилиси будет принимать решения на основе национальных интересов, сообщил он.

"Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях. Поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", - подчеркнул глава грузинского правительства.

Тем временем, страны ЕС готовят третий пакет санкций в ответ на военную операцию в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.