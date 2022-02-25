Грузия отказалась поддержать антироссийские санкции

Тбилиси будет исходить из собственных интересов

Грузия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, которые намерены ввести страны Запада из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Тбилиси будет принимать решения на основе национальных интересов, сообщил он.

"Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях. Поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", - подчеркнул глава грузинского правительства.

Тем временем, страны ЕС готовят третий пакет санкций в ответ на военную операцию в Донбассе.

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