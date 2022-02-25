В Минобороны назвали число сложивших оружие украинских силовиков

Подразделения ВСУ просят коридоры для выхода из района боевых действий

Военнослужащие различных силовых структур Украины принимают решение сложить оружие. За время специально военной операции по защите ДНР и ЛНР сдались более 150 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков. Генерал подчеркнул, что сдавшиеся дают подписку об отказе от участия в боевых действиях.

Конашенков рассказал, что подразделение морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ запросило у командования народной милиции ДНР коридор для выхода на территорию республики. Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Представитель Минобороны подчеркнул, что всех сдавшихся украинских военнослужащих отпустят домой, как только обстановка в районе боевых действий стабилизируется, передает РИА Новости.

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