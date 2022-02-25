ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны назвали число сложивших оружие украинских силовиков

11:52
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Подразделения ВСУ просят коридоры для выхода из района боевых действий

Военнослужащие различных силовых структур Украины принимают решение сложить оружие. За время специально военной операции по защите ДНР и ЛНР сдались более 150 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны отчиталось об уничтоженной украинской военной технике
Минобороны подвело итоги первого дня спецоперации в Донбассе

"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков. Генерал подчеркнул, что сдавшиеся дают подписку об отказе от участия в боевых действиях.

Конашенков рассказал, что подразделение морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ запросило у командования народной милиции ДНР коридор для выхода на территорию республики. Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Представитель Минобороны подчеркнул, что всех сдавшихся украинских военнослужащих отпустят домой, как только обстановка в районе боевых действий стабилизируется, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Добровольно сдавшиеся военнослужащие 53-й бригады ВФУ в Донецкой области
Добровольно сдавшиеся военнослужащие 53-й бригады ВФУ в Донецкой области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.