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Названо местонахождение Зеленского

11:58
  • пятница
  • 25 февраля 2022

США отказались эвакуировать президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказал советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Зеленский заявил об одиночестве Украины

По словам чиновника, Зеленский остается в Киеве, поскольку "он должен показать, что такое стойкость украинского народа", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Вашингтон не занимается вопросами безопасности президента Украины Владимира Зеленского. После этого источники рассказали, что американские власти посоветовали Зеленскому перебраться во Львов из соображений безопасности.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о готовности Парижа обеспечить безопасность Владимира Зеленского в случае необходимости, поскольку это "является центральным элементом происходящего". При этом политик прямо не ответил на вопрос, готова ли Франция вывезти украинского лидера из его страны, но выразил готовность к мерам, "которые нужно будет принять".

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