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"Роскосмос" запланировал полет на Венеру

12:22
  • пятница
  • 25 февраля 2022

У России появятся новые лунные аппараты

В 2022 году "Роскосмос" начнет финансировать миссию на Венеру - "Венера-Д".

На данный момент уже выделены средства на новые лунные аппараты, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Речь идет об орбитальном аппарате "Луна-26", тяжелом посадочном аппарате "Луна-27" и космической обсерватории "Спектр-УФ".

Кроме того, в этом году "Роскосмос" начнет поэтапное финансирование создания уникальной и полностью многоразовой ракеты.

"То есть не только первая ступень будет несколько раз использоваться, а вся конструкция носителя", - объяснил Рогозин (цитата по ТАСС).

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