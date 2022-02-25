ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия закрыла свое небо для связанных с Великобританией самолетов

12:11
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Это стало ответом на санкции Лондона

Россия запретила для всех самолетов, связанных с Великобританией, прилет в российские аэропорты и транзит через свое воздушное пространство. Запрет вступил в силу 25 февраля в 11:00.

Ограничения касаются всех воздушных судов, "принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании", сообщили в Росавиации.

Действия Москвы стали ответом на введенные Великобританией санкций против "Аэрофлота". Накануне Лондон запретил российскому перевозчику летать в королевство.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту "Шереметьево"
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту "Шереметьево"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.