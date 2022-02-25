Россия закрыла свое небо для связанных с Великобританией самолетов

Это стало ответом на санкции Лондона

Россия запретила для всех самолетов, связанных с Великобританией, прилет в российские аэропорты и транзит через свое воздушное пространство. Запрет вступил в силу 25 февраля в 11:00.

Ограничения касаются всех воздушных судов, "принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании", сообщили в Росавиации.

Действия Москвы стали ответом на введенные Великобританией санкций против "Аэрофлота". Накануне Лондон запретил российскому перевозчику летать в королевство.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите Донецкой и Луганской народных республик, после соответствующего обращения властей этих государств.

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