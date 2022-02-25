МИД Финляндии вызвал посла России

Это связано с ситуацией вокруг Украины
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Как уточняет МИД Финляндии, цель вызова дипломата — выражение решительного осуждения "военного нападения России на Украину". В Хельсинки считают действия российских властей вопиющим нарушением международного права и возлагают ответственность за ситуацию на Россию.
Власти Финляндии также выразили Украине и украинскому народу твердую поддержку, сообщает РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР после соответствующего обращения властей республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что целью операции является демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сроки спецоперации зависят от ее результативности. Их определит президент России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram