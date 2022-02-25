ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думу внесен законопроект об ограничении наценки на ряд товаров

13:02
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Рассмотрение документа инициировали депутаты во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о применении порогового значения наценок на социально значимые товары в размере 10%. Авторы законодательной инициативы — группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия").
Производителям сахара рекомендовано изменить политику из-за роста цен

Согласно пояснительной записке к документу, парламентариям представляется целесообразным предусмотреть целевые параметры, при которых доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%.

Эта мера позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты питания, считают депутаты — авторы законопроекта. Они указывают, что во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров.

В частности, на плодово-овощную продукцию, по данным ФАС, наценка может превышать 50%. На некоторые продукты наценка составляет 100%. Вместе с тем вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны, цитирует авторов документа "Интерфакс".

Ранее в пресс-службе Министерства промышленности и хозяйства России рассказали, что ряд федеральных министерств и ведомств прорабатывают вопрос установления торговой наценки не более 5% на ряд социально значимых продуктов. В частности на межведомственном совещании обсуждали планы зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на "борщевой набор".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Супермаркет
Супермаркет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.