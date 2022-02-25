В Думу внесен законопроект об ограничении наценки на ряд товаров

Рассмотрение документа инициировали депутаты во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о применении порогового значения наценок на социально значимые товары в размере 10%. Авторы законодательной инициативы — группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия").

Согласно пояснительной записке к документу, парламентариям представляется целесообразным предусмотреть целевые параметры, при которых доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%.

Эта мера позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты питания, считают депутаты — авторы законопроекта. Они указывают, что во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров.

В частности, на плодово-овощную продукцию, по данным ФАС, наценка может превышать 50%. На некоторые продукты наценка составляет 100%. Вместе с тем вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны, цитирует авторов документа "Интерфакс".

Ранее в пресс-службе Министерства промышленности и хозяйства России рассказали, что ряд федеральных министерств и ведомств прорабатывают вопрос установления торговой наценки не более 5% на ряд социально значимых продуктов. В частности на межведомственном совещании обсуждали планы зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на "борщевой набор".

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