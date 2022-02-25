Крым отбил массированную DDoS-атаку на государственные порталы

Атака началась вечером 24 февраля

Власти Крыма заявили о массированной DDoS-атаке на информационную инфраструктуру республики. Она началась вечером 24 февраля, основной удар пришелся на портал правительства.

"Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк). Главная цель - вывод из строя портала правительства республики Крым и других значимых информационных ресурсов", - сообщил министр информации и связи республики Михаил Афанасьев.

По словам Афанасьева, атака продолжается второй день. Все попытки хакеров заблокировать государственные сайты успешно отбиты, ресурсы функционируют в штатном режиме. Предприняты необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам, приводит заявление крымского министра РИА Новости.

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