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Россия подготовила ответный пакет санкций против Запада

12:48
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Москва знает слабые места партнеров

Санкции в ответ Западу уже подготовлены, их целый пакет.  
В Европе разделились мнения по санкциям против России

Об этом 25 февраля заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Он подчеркнула, что российские власти знают слабые места западных стран, поэтому санкции не обязательно будут зеркальными.

Новый пакет санкций призвал минимизировать вред для экономики от антироссийских санкций, введенных из-за военной спецоперации в Донбассе.

Матвиенко выразила уверенность в том, что заморозка газопровода "Северного потока – 2" - временное решение, поскольку это приведет к росту цен на газ в Европе.

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