Финал Лиги чемпионов забрали у Санкт-Петербурга

Матч запланирован на 28 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу, 25 февраля, проголосовал за перенос финального матча Лиги чемпионов, запланированного на 28 мая, из Санкт-Петербурга в другой город. Это решение принято в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

По сведениям The New York Times, финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени. Франция впервые примет решающий матч ЛЧ с 2006 года.

УЕФА также решил перенести в другие страны матчи, запланированные к проведению в России и на Украине. Это решение коснется всех игр с участием клубов или национальных сборных, которые проводятся под контролем Союза европейских футбольных ассоциаций. В частности, обсуждается место проведения в 1/8 финала Лиги Европы с участием московского "Спартака".

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов из-за ситуации вокруг Украины. Однако УЕФА тогда заявлял, что не планирует переносить матч из Санкт-Петербурга, хотя внимательно следит за развитием событий.

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