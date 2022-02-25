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Число госпитализированных с COVID-19 в Петербурге снизилось на треть

12:57
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Заболеваемость также уменьшилась

Власти Санкт-Петербурга сообщили о снижении числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом. По данным администрации губернатора города, их количество сократилось почти на треть.

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"На стационарном лечении сегодня находится около 7 тысяч больных. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29%", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что благодаря этим изменениям снижается нагрузка на систему здравоохранения. Уменьшается и заболеваемость ковидом. Все это позволяет начать вывод перепрофилированных стационаров из работы с COVID-пациентами. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил петербуржцам о необходимости вакцинации.

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