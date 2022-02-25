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Более 100 беженцев из Донбасса разместили в оздоровительном центре "Родник"

15:12
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Он находится в Подмосковье

Беженцы из Донбасса привыкают к новым условиям жизни в Подмосковье. Так, почти 150 человек, около 80 из которых – дети, размещены в оздоровительном центре "Родник" в Пушкинском городском округе.

Медицинская помощь, удобные комнаты, пятиразовое питание - здесь созданы все условия для комфортного проживания, причем, предусмотрено, чтобы семьи могли жить вместе. Сейчас готовят места для занятий, где дети будут делать уроки, ведь через несколько дней они пойдут в школу.

"Старшие дети будут возиться автобусом централизовано в школы ближайшие к нашему пункту временного размещения, этим занимается Министерство образования, департаменты, а младшие - дошкольного возраста: сюда будут приезжать воспитатели, педагоги, которые будут заниматься с этими детьми", - рассказал заместитель директора по безопасности МАУ Центр "Родник" Денис Авдеев.

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