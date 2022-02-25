Штаб по сбору гумпомощи для жителей Донбасса посетили почти 1000 москвичей

Он работает на Ленинградском проспекте

Уже почти тысяча человек посетили в Москве Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из республик ДНР и ЛНР. Работает он в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте.

Сюда можно принести продукты, одежду, средства личной гигиены, посуду и другие предметы первой необходимости. Также для детей собирают игрушки, канцелярские товары и книги. Уточняется, что все вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Особое внимание уделяют срокам годности продуктов питания.

"Горожане очень радушные у нас, поэтому приносят в том числе коврики для дома, домашние тапочки, одна компания привезла сразу три тысячи зубных щеток. 23 февраля к нам приехал папа с дочкой и привезли целый багажник - продукты питания, и девочка принесла 12 кукол, которые она самостоятельно приобрела в магазине и передала их как раз для детей беженцев", - рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

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