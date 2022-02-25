Собянин поздравил ветерана с вековым юбилеем

Василий Коровкин рассказал о своей службе в армии

100-летний юбилей отметил москвич, генерал-майор Василий Кузьмич Коровкин. На фронте оказался после досрочного выпуска из военного училища, прошёл от Москвы до Восточной Пруссии. Но и после Победы своего служения Отчизне не оставил. С днём рождения ветерана Великой Отечественной войны поздравил и мэр столицы Сергей Собянин.

В свои 100 лет Василий Кузьмич умеет заразительно смеяться и в мельчайших деталях помнит события своей вековой жизни. Самыми приятными называет послевоенные годы, когда он возглавлял политотдел десятой танковой дивизии. Она считалась лучшей в Группе советских войск в Германии и выполняла невероятные для своего времени боевые задачи.

"Первое учение было - прорыв танковой дивизией сильно укрепленной обороны противника. Танки не предназначены прорывать сильно укрепленную оборону противника", - вспоминает Василий Коровкин.

А свой первый бой Василий Коровкин принял на Бородинском поле в 19 лет, когда был курсантом военно-политического училища. В начале октября 41-го под Вязьмой в безнадежное окружение попали сотни тысяч защитников Москвы, и дорога на столицу для немцев была открыта. И вместе с добровольцами курсанты, как могли, держали оборону на историческом поле, пока шло подкрепление.

"Мы на Бородинском поле в течение шести суток сдерживали превосходящие силы противника. Тяжелейшие были бои, деревни переходили из рук в руки по три-четыре раза. Шли рукопашные бои", - отметил Василий Коровкин.

В этих боях Василий Коровкин был тяжело контужен, его доставили в госпиталь, а ночью он очнулся и сбежал обратно в полк. С черно-белых фотографий тех лет смотрит бравый одухотворенный юноша. Уже тогда, 20-летний, он был фронтовой знаменитостью - одним из первых в дивизии получил Орден Красного знамени. Василий Коровкин принимал участие в освобождении многих городов и штурме города-крепости Кенигсберга. Дошел до Восточной Пруссии - там встретил День Победы. Война закончилась, а служба нет.

"Из 100 лет я 48 прослужил в армии, 10 лет отработал в Научно-исследовательском военном институте. Заповедь, какая существует в России - мужчина должен обязательно иметь сыновей, построить дом и посадить дерево. Я все эти заповеди выполнил! У меня три внука, а теперь четыре правкнука", - рассказал участник Великой Отечественной войны.

Мудрый и дипломатичный, своих родных Василий Кузьмич восхищает энергией, силой воли и интересом к жизни. Он освоил компьютер, теперь сам на нем пишет книги. Новости смотрит на планшете. А еще сфотографировал всех, кто пришел к нему в гости - на память.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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