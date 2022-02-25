В Госдуме помогли москвичке, столкнувшейся с мошенниками

На нее повесили большие кредиты

Москвичка Татьяна Стихно попала в руки мошенников. Несколько лет назад ей понадобились деньги, и она оформила займ в микрокредитной организации.

Свой долг вскоре погасила, а вот фирма без согласования передала ее данные третьим лицам. В результате на пожилую женщину повесили огромные кредиты и стали списывать большую часть пенсии для погашения несуществующей задолженности. Самостоятельно решить проблему москвичка не смогла и обратилась за помощью в Госдуму.

"Практически все деньги, которые шли на ее счета, включая субсидию на оплату ЖКУ, они тоже списывались. Ни на оплату квартиры, ни на жизнь не оставалось практически ничего. В конце прошлого года мы приняли закон, который защитил от списания соцвыплаты. Теперь немножечко проще стало разбираться с финансовой ситуацией", - рассказала заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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