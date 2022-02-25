Знаменитая опера Вагнера и выставка Юрия Купера: афиша на выходные в Москве

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В пятницу вечером в Большом - премьера! "Лоэнгрин", пожалуй, самая известная в России опера Вагнера, вернулась на Историческую сцену. После почти вековой паузы легенда о бесстрашном рыцаре Священного Грааля снова зазвучит в главном театре страны. Впрочем, путешествие в романтичные и неведомые миры только начинается.

Большой театр выходит на космический уровень. Здесь люди – планеты, а личная драма – это гибель сверхновой звезды. Вернувшаяся на историческую сцену опера Вагнера "Лоэнгрин" - это переход в другое измерение. Его осуществляет в реальном времени блестящая международная команда, объединившая Большой театр и Метрополитен-Опера.

"Что касается сотрудничества, то это два великих театральных дома. Сцены сопоставимы по размерам, так что мне очень приятно делать эту совместную постановку", - заявил режиссёр-постановщик Франсуа Жирар.

За новые миры в "Лоэнгрине" отвечает Тим Йип. Фильм "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" принёс ему "Оскар". А "Лоэнгрин" в Большом - радость открытий.

Масштаб впечатляет. Три сотни человек! Солисты, хор, оркестр. В Москву прилетел даже директор Метрополитен-Опера. "Эти художественные, творческие отношения существуют в течение десятилетий, в течение многих поколений. И такое совместное творчество помогает нашим народам лучше понимать друг друга и делать этот мир лучше", - заявил Питер Гелб.

Истории про доблестного рыцаря Священного Грааля это под силу. Да, сказка. Но очень мудрая. В выставочных залах РОСИЗО царит "Русское. Народное". Это не просто сказочно красивый проект. Но еще и увлекательная игра – с пространством и временем.

Выставка-эссе театрального художника Юрия Купера – это размышления гения о себе и смысле жизни. Чего стоят ювелирные работы! Когда из платины и бриллиантов рождаются пуговицы. А золотое дерево оказывается реальным цветком на куске фанеры.

В доме-музее Марины Цветаевой – авторская экскурсия Елены Ильиной "Души неведомой черты". Ценителей женской поэзии Серебряного века ждёт откровение.

Ольга Стрельцова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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