Зеленский не вышел на связь с премьером Италии

Разговор должен был состояться 1,5 часа назад

Президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

Разговор должен был состояться 1,5 часа назад, передает РИА Новости. Время было заранее обговорено, заметил итальянский политик.

"Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 по московскому времени – прим.ред.), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", - сообщил Драги.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские власти посоветовали Зеленскому перебраться во Львов из соображений безопасности. В свою очередь советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что президент находится в Киеве.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о готовности Парижа обеспечить безопасность Владимира Зеленского в случае необходимости.

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