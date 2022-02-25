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МЭР оценило влияние новых санкций на экономику России

13:23
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Российская экономика сталкивается с санкциями с 2014 года

Россия живет в условиях санкций давно и уже адаптировалась к ним. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказали в Министерстве экономического развития.
Россия подготовила ответный пакет санкций против Запада

В ведомстве напомнили, что с санкционным давлением Россия столкнулась еще в 2014 году. С тех пор страна нашла эффективные ответные решения, которые одновременно помогли укрепить свою экономику. В настоящее время российская экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году — это признают различные международные финансовые институты, подчеркнули в министерстве.

В МЭР также отметили, что дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы.

В сложившейся ситуации санкционное давление усилится, однако риторика некоторых иностранных коллег была такова, что российские власти уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям, цитирует заявление Минэкономразвития РИА Новости.

Президент России Владимир Путин после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР встретился с представителями российского бизнеса. Глава государства назвал решение об операции вынужденной мерой и призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему.

В правительстве между тем заявили о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. У России хватит ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз, подчеркнули в кабмине.

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