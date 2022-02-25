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Лавров обвинил Зеленского во вранье

13:35
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Речь идет о готовности Украины обсуждать свой нейтральный статус

Владимир Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой. Его слова приводит ТАСС.

Лавров также заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину. Цель специальной операции является демилитаризация и денацификация страны, напомнил российский министр.

Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам с Россией о нейтральном статусе страны. В обмен Киев попросил гарантии безопасности.

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