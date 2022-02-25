Причиной возгорания стал обстрел со стороны ВСУ

Спасатели ДНР локализовали пожар на нефтебазе в Донецке. В результате обстрела украинскими войсками на нефтебазе в Кировском районе города прогремел взрыв, был поврежден трубопровод.

"Горение на нефтебазе сотрудники МЧС ДНР оперативно локализовали", - сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

24 февраля президент России объявил о решении начать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, цель которой - демилитаризации Украины, передает РИА Новости. Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

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