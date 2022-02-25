ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели ДНР локализовали пожар на нефтебазе в Донецке

13:37
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Причиной возгорания стал обстрел со стороны ВСУ

Спасатели ДНР локализовали пожар на нефтебазе в Донецке. В результате обстрела украинскими войсками на нефтебазе в Кировском районе города прогремел взрыв, был поврежден трубопровод.

ВСУ обстреляли Донецк из "Градов"
"Отвыкли от хорошего сна": беженцы рассказали об обстрелах Донецка

"Горение на нефтебазе сотрудники МЧС ДНР оперативно локализовали", - сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

24 февраля президент России объявил о решении начать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, цель которой - демилитаризации Украины, передает РИА Новости. Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спасатели МЧС ДНР
Спасатели МЧС ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.