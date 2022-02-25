Кремль напомнил о мнении России по гарантиям безопасности

Переговоры по этой теме пока не дали предметных результатов

Россия не меняет свою позицию в вопросе гарантий безопасности. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Москва заняла выверенную и аргументированную позицию в данной области. Россия не меняет позицию, как бабочка, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что несмотря на острую реакцию Запада на действия Москвы, период нормализации отношений наступит "так или иначе", сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года Россия направила США и НАТО проекты договоров по гарантиям международной безопасности. Там, в частности, предлагалось прописать обязательство Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток, а также ввести ограничения на размещение серьезных наступательных вооружений. Между сторонами прошел ряд переговоров, которые пока не дали предметных результатов.

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