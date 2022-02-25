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В Кремле обдумают заявление Зеленского о переговорах по нейтральному статусу

13:55
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Это требует анализа

Заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой по нейтральному статусу Украины в Кремле услышали. Оно требует анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков журналистам.

Украинский лидер 25 февраля заявил, что диалог между Россией и Украиной начнется рано или поздно. Затем выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам,  Киев готов к переговорам с Москвой, в том числе о нейтральном статусе - если готова Россия, передает "Интерфакс".

Президент России на днях подписал указ о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса.

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