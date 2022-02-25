В Кремле обдумают заявление Зеленского о переговорах по нейтральному статусу

Это требует анализа

Заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой по нейтральному статусу Украины в Кремле услышали. Оно требует анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков журналистам.

Украинский лидер 25 февраля заявил, что диалог между Россией и Украиной начнется рано или поздно. Затем выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, в том числе о нейтральном статусе - если готова Россия, передает "Интерфакс".

Президент России на днях подписал указ о признании ДНР и ЛНР. А 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram