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Ряд российских банков перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

14:06
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Вариант оплаты картой остается рабочим

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay.
Брюссель решил обложить санкциями 70% банковского рынка России

Об этом сообщили в Центральном Банке России. Речь идет о тех банках, которые попали под "блокирующие" санкции.

Стандартный вариант оплаты с помощью пластиковой карты останется доступен, передает РИА Новости. 

Ранее США ввели жесткие санкции в отношении семи крупнейших российских банков. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, ФК "Открытие", Промсвязьбанке и банке "Россия", которые оказались под самыми жесткими, блокирующими санкциями, а также о Сбербанке, "для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов".

В свою очередь, в ЦБ и правительстве заявили о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам.

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