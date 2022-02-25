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Песков оценил эффект санкций Запада против высокотехнологичных отраслей

14:02
  • пятница
  • 25 февраля 2022

В Кремле не считают эту проблему неразрешимой

Решение Запада ввести санкции в отношении высокотехнологических отраслей российской экономики не приведет к неразрешимым проблемам. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МЭР оценило влияние новых санкций на экономику России

Представитель Кремля заявил, что зависимость России от высокотехнологичного импорта в последние годы планомерно сокращалась. Российские власти прикладывали усилия, чтобы гарантировать стране в случае необходимости полное самообеспечение и импортозамещение. Эту цель во многом удалось достичь.

Введение Западом ограничений в высокотехнологичных отраслях приведет к тому, что "будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", цитирует Пескова РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее рассказала, какие новые ограничительные меры в отношении России подготовили в Брюсселе. Она заявила, что результатом санкций станет ускорение инфляции России и постепенные удары по российской промышленной базе.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин — "агрессор", который "начал войну". В связи с этим Вашингтон вводит против Москвы новые санкции, в том числе с намерением ограничить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%.

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