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Меркель впервые высказалась о спецоперации на Украине

14:02
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Экс-канцлер следит за ситуацией "с большой обеспокоенностью и участием"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с агентством DPA высказала мнение о военной спецоперации российских войск на Украине.
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"Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это", - сказала экс-канцлер.

Она добавила, что поддерживает усилия Группы семи, ООН и НАТО по остановке боевых действий. По словам Меркель, она следит за развитием событий "с большой обеспокоенностью и участием".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. Российские ВС начали наносить прицельные удары по инфраструктуре ВСУ.

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