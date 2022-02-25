Директор СВР предупредил о границах терпения русских

Нарышкин прокомментировал обсуждение гарантий безопасности

Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично. С таким заявлением в пятницу, 25 февраля, выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин напомнил, что переговоры с США и НАТО по гарантиям международной безопасности до сих пор не привели к конкретным результатам, последняя серия переговоров также оказалась бесплодной.

При этом Москва убедилась, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равной гарантии безопасности для всех членов этой организации — пустой звук для США и других членов НАТО, цитирует главу СВР РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР после соответствующего обращения властей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что это вынужденная мера, поскольку России "просто не оставили шансов поступить иначе".

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