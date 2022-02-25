Путин обсудил с Асадом Украину и Сирию

Между лидерами состоялся телефонный разговор

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в своё время привела к серьёзной деградации обстановки и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Путин поблагодарил Асада за принципиальную позицию, поделился своими оценками развития ситуации.

Кроме того, лидеры затронули тему сирийского урегулирования, продвижения политического процесса в рамках Астанинского формата. Был рассмотрен и ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

24 февраля президент России объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. Российские ВС начали наносить прицельные удары по инфраструктуре ВСУ.

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