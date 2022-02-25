Россию оставили без лыжных соревнований

Решение мотивировали "интересами безопасности" спортсменов

Соревнования, запланированные в России до конца сезона 2021/2022, не состоятся на территории Российской Федерации. Такое решение в пятницу, 25 февраля, приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В России не будет проходить финал Кубка мира по лыжным гонкам, планировавшийся к проведению в Тюмени 18-20 марта. Также не состоятся этапы Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, Ярославле и Москве в феврале и начале марта, по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском.

В FIS заявили, что провели консультации с заинтересованными сторонами, по результатам которых было решено отменить или перенести в другое место соревнования, планировавшиеся в России.

Международная федерация лыжного спорта объяснила принятие такого решения интересами безопасности всех участников чемпионата мира и оставшихся этапов Кубка мира, сообщается на официальном сайте FIS.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Футбольные чиновники также приняли решение проводить все матчи, изначально запланированные в России и на Украине, на нейтральных полях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram