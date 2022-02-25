Лавров: Россия не позволит неонацистам править на Украине

Министр посоветовал западным журналистам изучить обращение Путина

Россия не воюет с украинским народом и не собирается унижать военнослужащих ВСУ. Однако она не позволит неонацистам править на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране. Потому что сейчас режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления - Запад во главе с США и неонацисты, которые свою "культуру" продвигают, и она бурно расцветает в современной Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел ДНР и ЛНР.

Глава МИД России посоветовал сотрудникам западных СМИ – в частности, задавшему вопрос американскому журналисту - внимательно изучить обращение российского президента Владимира Путина. Лавров считает, что эти заявления не мешало бы перечитать и украинским коллегам, прежде всего представителям Вооруженных сил, передает ТАСС.

Президент России подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите республик Донбасса. В Минобороны России подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

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