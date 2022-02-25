CNN: Зеленского вывезли в бункер

Из Киева вылетел самолет

Президента Украины Владимира Зеленского вывезли в бункер из-за приближения российских войск к Киеву.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Из киевского аэропорта "Жуляны" вылетел самолет, несмотря на закрытое небо. На карте портала flightradar борт не появлялся.

"Зеленского вывезли в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву", - сообщил телеканал.

О том, где именно находится бункер, не сообщается. В Киеве слышны выстрелы, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у него не состоялся разговор с Зеленским, так как последний не вышел на связь в назначенное время. Сайт президента Украины не работает уже как минимум 1,5 часа.

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