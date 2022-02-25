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CNN: Зеленского вывезли в бункер

14:41
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Из Киева вылетел самолет

Президента Украины Владимира Зеленского вывезли в бункер из-за приближения российских войск к Киеву.
Зеленский не вышел на связь с премьером Италии

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. Из киевского аэропорта "Жуляны" вылетел самолет, несмотря на закрытое небо. На карте портала flightradar борт не появлялся.

"Зеленского вывезли в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву", - сообщил телеканал.

О том, где именно находится бункер, не сообщается. В Киеве слышны выстрелы, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у него не состоялся разговор с Зеленским, так как последний не вышел на связь в назначенное время. Сайт президента Украины не работает уже как минимум 1,5 часа.

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