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Эрдоган: НАТО нужно было действовать решительнее

14:36
  • пятница
  • 25 февраля 2022

По мнению турецкого президента, Запад помогает Украине только советами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в эфире NTV по поводу спецоперации России на Украине.

Как отметил политик, НАТО нужно было действовать решительнее, сейчас Запад "помогает Украине только советами". Кроме того, турецкий лидер заявил, что отношение НАТО и ЕС к Украине не является ни дружбой, ни солидарностью.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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