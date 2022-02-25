Собянин объявил об отмене ряда ограничений по коронавирусу

Заболеваемость "омикроном" в Москве снижается

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу у себя в блоге, что заболеваемость штаммом коронавируса "омикрон" в Москве снижается.

Так, по сравнению с пиком конца января число новых случаев сократилось более чем в три раза.

"Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям - на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов", - уточнил глава города.

По его словам, были приняты решения об отмене ряда ковидных ограничений в столице. С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания граждан. Из обязательного в рекомендательное переводится требование о 30% работников на удаленном режиме.

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