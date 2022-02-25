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ВСУ выпустили по Донецку тактическую ракету "Точка-У"

14:42
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Целью была нефтебаза

Украинские силовики выпустили по Донецку тактическую ракету "Точка-У". Предположительно, целью была нефтебаза, ракета упала рядом с хранилищем топлива, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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"ВФУ применили по Кировскому району города Донецк управляемую ракету "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 м от места падения ракеты — ул. Пулковская, 6", - приводит текст сообщения Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что головная часть ракеты не сработала. Только благодаря этому удалось избежать массового поражения с большим количеством жертв. Также украинские формирования применили реактивную систему залпового огня "Град". Снаряды упали в Куйбышевском районе Донецка, ранены мирные жители.

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