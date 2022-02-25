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Нарушение жильцом правил эксплуатации оборудования привело к хлопку газа в ВАО

14:37
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Пострадал один человек

Нарушения правил эксплуатации газового оборудования жителем стало причиной хлопка газа в жилом доме в 5-м проезде Подбельского в Москве. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа.

"В результате неосторожного обращения с газовым оборудованием пострадал один человек. Он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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