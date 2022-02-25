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Минпромторг опроверг риск дефицита продуктов в магазинах

15:01
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Ритейл отработал все нужные механизмы

В российских торговых сетях имеется достаточный товарный запас, чтобы избежать дефицита. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.

В ведомстве подчеркнули, что это касается и крупных федеральных, и региональных торговых сетей. В них создан и постоянно поддерживается и обновляется необходимый товарный запас.

Также в Минпромторге рассказали о штатной работе предприятий потребительского рынка. Особое внимание с этой точки зрения уделяется торговым сетям и магазинам в южных регионах.

Министерство напомнило, что весной 2020 года, в начале пандемии коронавирусной инфекции, российская торговля показала способность оперативно закрывать внезапные всплески спроса на различные товары. Тогда получилось отработать механизмы бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости, цитирует Минпромторг РИА Новости.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что Россия живет в условиях санкций давно и уже адаптировалась к ним. В настоящее время российская экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году.

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