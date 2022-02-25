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Си Цзиньпин выступил за урегулирование на Украине путем переговоров

14:52
  • пятница
  • 25 февраля 2022

КНР призывает сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности

Как сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Состоялся он 25 февраля во второй половине дня.
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Отмечено, что лидер КНР призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности. По словам Си Цзиньпина, Китай выступает за мирное урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров.

Также в сообщении говорится, что Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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