Зеленский попенял Европе на медлительность с помощью

Президент Украины выступил с очередным обращением

Украинские телеканалы в пятницу, 25 февраля, продемонстрировали очередное обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства заявил, что действий Запада в отношении России недостаточно. По мнению Зеленского, необходимо отключить Россию от международной банковской системы SWIFT и отозвать своих послов.

Также президент заявил, что Запад медленно помогает Украине, поэтому "мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя". Зеленский призвал жителей Европы потребовать "остановить войну".

При этом украинский лидер предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский рассказал, что общался с лидерами 27 западных государств и просил их о помощи. Он также обращался к "бухарестской девятке" с просьбой оказать военную помощь и ввести санкции против России.

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