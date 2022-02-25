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В Сбербанке назвали фейком информацию о сбоях

15:07
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Ранее компания попала под американские санкции

Пресс-служба Сбербанка отреагировала на данные сервиса Downdetector о том, что пользователи банка пожаловались на сбои в приложении.
Ряд российских банков перестанут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

"Информация о сбоях в работе банка является фейком. Сервис Downdetector показывает некорректные данные", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее Downdetector передавал, что с проблемами столкнулся не только "Сбер", но также ВТБ и Райффайзенбанк. В последнем подтвердили технический сбой в приложении.

24 февраля США объявили о введении санкций против крупных российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.

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