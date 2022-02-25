Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Ситуация с коронавирусом улучшается

В Москве отменяются ряд ограничений, которые были введены в связи с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.

Так уже с 28 февраля будут разблокированы транспортные карты всех жителей столицы старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Кроме того, требование о переводе 30 процентов работников на удалённый режим теперь носит рекомендательный характер.

Также Сергей Собянин, сообщил, что решения приняты из-за улучшения ситуации с омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое. В том числе по детям - на 80 процентов. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

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