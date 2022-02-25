Торговые сети в Москве присоединились к сбору товаров и продуктов для беженцев из Донбасса

Волонтеры нуждаются в упаковке для транспортировки

Крупные ритейлеры подключились к сбору помощи беженцам из Донбасса в Москве.

В акции приняли участие более 10 столичных торговых сетей, в том числе "Азбука вкуса", "Магнит" и "Дикси".

"В первую очередь привозят продукты питания с длительным сроком хранения, чтобы они могли доехать до получателей", - сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По состоянию на 25 февраля граждане и торговые сети собрали более 43 тысяч товаров, более четырех тысяч тонн продуктов и одну тысячу литров воды. Для беженцев принимаются невскрытые товары.

Левит отметил, что сейчас волонтеры остро нуждаются в упаковочном материале и коробках для транспортировки гуманитарной помощи.

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