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Собянин перевел требование об удаленном режиме работы в разряд рекомендаций

15:20
  • пятница
  • 25 февраля 2022

В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости "омикроном"

Власти Москвы рассказали о текущей ситуации с ковидом. По официальным данным, показатели по заболеваемости и госпитализации снижаются. По сравнению с пиком конца января число новых случаев уменьшилось более чем в три раза.
Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Всё это позволило ослабить режим ограничений в столице. Мэр Сергей Собянин написал в блоге, что удаленный формат работы с 28 февраля станет рекомендательной мерой. "Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", — сообщил он.

С понедельника, 28 февраля, также отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Подробности — в указе Собянина.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 543 человека. На ИВЛ находятся 435 человек. В городе выздоровели ещё 7 459 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 466 755. Выявлено 3 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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