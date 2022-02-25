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Как получить бесплатную психологическую помощь

15:37
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Сделать это можно по горячей линии и в интернете

Обострение геополитической обстановки беспокоит многих людей. Российские официальные ведомства предлагают бесплатную психологическую помощь, с этой целью открыты горячие линии и интернет-службы.

Министерство чрезвычайных ситуаций России предоставляет возможность бесплатно задать интересующие вопросы специалистам службы экстренной психологической помощи по телефону +7 495 989 50 50. Также можно сделать это на официальном сайте службы.

Министерство науки и высшего образования запустило бесплатную круглосуточную горячую линию психологической помощи для студентов, в том числе иностранных, а также для граждан, прибывающих в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Обратиться за поддержкой можно по телефону 8-(800)-222-55-71.

В Москве можно круглосуточно получить неотложную психологическую помощь по номеру 051 (с городского телефона, бесплатно) или +7 (495) 051 (с мобильного телефона для абонентов МТС, "Мегафон", "Билайн", "Теле2", услуги оператора связи оплачиваются по тарифам на исходящие звонки). Единый справочный телефон — +7 (499) 173-09-09.

Также есть возможность обратиться за круглосуточной помощью психолога онлайн в чате Московской службы психологической помощи населению. Чтобы получить помощь онлайн в формате аудио- или видеоконсультации, оставьте заявку на сайте службы.

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