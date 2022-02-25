Россия второй день проводит военную спецоперацию на Украине. Главное

Минобороны планирует завершить войну, которая идет в соседней стране уже 8 лет

Вечером в пятницу Минобороны России сообщило, что сегодня, как и вчера, все поставленные перед группировками войск ВС России задачи выполнены успешно. Россия подчеркивает - ведется уничтожение исключительно объектов военной инфраструктуры, мирным украинцам бояться нечего. Война на Украине началась не сегодня, и началась она даже не на Донбассе, а еще на киевском Майдане в январе 2014 года. Она идет уже 8 лет - и сейчас завершается.

"Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садится за стол переговоров", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это обращение Владимир Зеленский записывает на второй день спецоперации по защите ЛНР и ДНР. Якобы согласен украинский президент обсуждать и нейтральный статус Украины. В Кремле заявили, что готовы отправить в Минск на переговоры свою делегацию, и эта информация была доведена до представителей Киева.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле считают, если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла не будет. Тем более что слова у главного представителя Украины расходятся с поступками. Зеленский продолжает требовать жесточайших санкций против России. А националисты намеренно размещают в городских кварталах тяжелое вооружение, подставляя мирных людей. Данные российской разведки подтверждают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град". При том, что использование жилых кварталов для прикрытия огневых позиций артиллерии — это военное преступление.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита... Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил Путин.

Трезво оценивает ситуацию и украинская оппозиция. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" выступили с призывом организовать дипломатические переговоры.

"Сегодня мы уверены, что миллионы украинцев по-новому смогут оценить те мотивы и чувства, которые двигали нами, когда мы боролись за прекращение огня и установление мира на Донбассе, что так и не было сделано из-за отсутствия у власти политической воли. Мы призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня", - говорится в заявлении партии.

Промежуточные итоги спецоперации на Украине оценил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности.

"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой воинский долг. Успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего отечества", - заявил Путин.

Операция по защите ДНР и ЛНР началась утром 24 февраля. Аэродромы и средства противовоздушной обороны выводятся из строя самыми первыми. Российские вооружённые силы наносят точечные удары по военным целям на Украине.

Выкладывая видео в интернет, люди подписывают, где это было. Вот вспышки взрывов видны на окраине Харькова. Так детонирует боекомплект на военных складах. Горят армейские хранилища патронов и снарядов под Черкассами. В Одессе ракета точно попадает в склад. Дым на выезде из Броваров, здесь тоже целью стал объект ВСУ - воинская часть.

Видео из Кривого Рога: "Нахожусь на аэродроме Кульбакино. Вот что происходит. Слышны разрывы ещё. Я на военном аэродроме".

В Минобороны России заявили о поражении всех ключевых аэродромов Украины, подавлены средства ПВО. Также сообщается об уничтожении оставшихся кораблей украинских военно-морских сил. Например, этот дым, по словам очевидцев, - над военно-морской базой в Очакове. Под ударом - только военная инфраструктура, которая уничтожается точно и точечно. Из строя выведено 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники. Также из строя выведено 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и "Оса", 39 РЛС. При этом российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.

Из городов Украины приходит всё больше видео с российской техникой. Эти кадры сняты под Харьковом. В окрестностях города разные люди замечали российскую технику. А вот что передает украинский корреспондент из города Сумы: "Я сейчас в Сумах. Только что в центр Сум проехала колонна военная, больше сотни насчитали. С российскими нашивками и флагами. Не стреляли, ничего. Просто зашли в Сумы со стороны харьковской трассы и всё".

В Минобороны заявили, что завершено блокирование города Чернигов. Армии ЛНР и ДНР развивают наступление на Волноваху. Под контролем российских военных - зона Чернобыльской АЭС. Проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома "Гостомель" в пригороде Киева. Задействовано более 200 российских вертолетов.

"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в ВС России нет. В настоящее время основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме "Гостомель", обеспечив блокирование города Киева с запада. Подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Теперь радикалы в Киеве раздают оружие всем желающим, не спрашивая даже паспортов, и настраивают мирных людей идти и воевать. Похвалился автоматом Калашникова даже Пётр Порошенко, которому CNN устроили персональный прямой эфир.

"Это укороченный автомат Калашникова. У нас есть, может быть, 4 противотанковых ракеты на триста бойцов батальона местной обороны. У нас есть 2 пулемёта", - сказал Петр Порошенко, глава партии "Евросолидарность".

В этот же момент люди на улицах фиксируют, как ведут себя такие защитники Киева. Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинская военная техника давит гражданские автомобили. Очевидцы бросились спасать водителя — судя по видео, он остался жив.

А вот как на дороге себя ведут вежливые люди. Это ускоренное видео прохождения российской колонны на Украине, техника то и дело останавливается на перекрестке, чтобы пропустить гражданские машины. Впрочем, ни о какой вежливости при столкновениях с нацбатами не идет.

"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями ВС Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления. Но по сути играют роль заградительных отрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается данными объективного контроля, мы видим это. Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют как террористы во всем мире – прикрываются людьми в надежде обвинить затем Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов. Прежде всего, американских советников", - сказал Путин.

Российские Вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик после приказа верховного главнокомандующего. Владимир Путин выступил с обращением, в котором напомнил, что конфликт с Донбассом украинские националисты развязали после госпереворота в 2014 году. На юго-востоке Украины хорошо помнят, как украинские военные пытались уничтожить восставшие против Майдана города. Всё, что происходило на Донбассе восемь последних лет, Путин прямо назвал геноцидом, и всё это время Россия настаивала на мирном решении конфликта.

"Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Всё напрасно. Как уже говорил в своём предыдущем обращении, нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть всё это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса", – объяснил президент России.

Донбасс обратился к России за помощью. Главы ДНР и ЛНР написали Владимиру Путину письма с призывом защитить живущих там людей. Всё последнее время ЛДНР подвергались обстрелам. Теперь уже они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российской армии. На Донбассе бои ведутся по всей линии соприкосновения. Киев только заявлял о том, что хочет решить вопрос дипломатией. Но вместо бумаги и ручек просил у западных партнеров оружия, и побольше. И вот что теперь говорят на Донбассе - после того, как Россия за русских людей заступилась/

"Доброе утро, это Донецк. Мы тут такие счастливые. Мы не спим-то уже давно, потому что началось. Думал, опять по нам долбят. Оказалось, нет. Фашистов долбят, это самый счастливый день в моей жизни. Пока. Вот когда руку пожму Путину, это будет самый счастливый день в моей жизни", - говорится в Telegram-канале Mika Badalyan.

Снаряды украинских военных долетают до территории России. В ФСБ сообщили, что был обстрелян погранпункт Тёткино в Курской области. Огневая точка была подавлена ответной атакой. Власти Белгородской области зафиксировали попадание нескольких боеприпасов в жилой сектор – ранены двое взрослых и ребёнок, один дом уничтожен.

"Принимаю решение во всех районах, которые граничат с территорией Украины, занятия в школах и детских садах отменить. Я надеюсь, все взрослое население с пониманием отнесется к этому решению", - заявил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

ФСБ России показала видеозапись с повреждениями на борту российского нефтегруза. На кадрах видны разрушения в верхней части кормы. Как сообщается - это одно из двух гражданских судов, которые попали в Азовском море под ракетный удар украинских ВСУ. Впрочем, держать в руках оружие теперь готовы не все украинские военные. Есть кадры, как люди сдаются, поднимая белые флаги. А вот на обочине брошена целая колонна техники.

Министерство обороны Румынии сообщило, что на их территорию прилетел украинский истребитель Су-27. Летчик очевидно сбежал прямо на боевой машине. По данным ФСБ, пограничники Украины бросили все подразделения на границе. Многие отказались от службы и перешли на территорию России. На этих кадрах кадровые военнослужащие Украины, которые решили сдаться в плен, у всех берут подписки об отказе от участия в боевых действиях и отпускают домой. В том числе жив и здоров личный состав, который защищал остров Змеиный. Оружие сложили 82 украинских солдата - теперь они в безопасности и сразу получили возможность позвонить домой.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал специальное распоряжение всем командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим. Кроме того, в Минобороны заявили, что позиции частей ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

"В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперёд", - пообещал глава государства.

В Кремле подчеркнули: россияне поддерживают спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Так же, как ранее поддержали признание независимости народных республик.

"Объявленная президентом специальная военная операция имеет две цели - это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию", - прокомментировал секретарь генерального совета "Единой России" и заместитель председателя Совета федерации Андрей Турчак.

В Госдуме, депутаты которой и обратились к президенту с призывом признать независимость ДНР и ЛНР, дают понять, что спецоперация России не направлена против украинского народа.

"Обращаюсь еще раз к трудолюбивому, талантливому украинскому народу, своим друзьям и близким, к тем, кто носит воинскую форму: нельзя выполнять приказы преступников, которые насильно захватили власть в Киеве. Нельзя выполнять приказы натовских генералов, которые не делают нам ни мира, ни развития братской Украины", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Корень происходящих на Украине событий — хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных им военных институтов. По сути коллективный Запад сам довёл ситуацию до кризиса своими усмешками и отказом от всех предложений России. Более того, они прямым текстом подстрекали украинских националистов расквитаться с русскими на Донбассе и в Крыму за свои решения", - напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Рано или поздно к ответу будут привлечены те, кто заживо сжег 48 граждан Украины в Доме Профсоюзов в Одессе в 2014 году, кто уничтожил несколько тысяч женщин и детей, стариков и мужчин на Донбассе, рано или поздно за все это нужно будет отвечать", - убежден лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Оружие НАТО уже у наших границ. Исполнение Минских соглашений забалтывается семь лет, а количество санкций только растёт. Много лет Россия стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем. Мы согласны с президентом в том, что эти возможности исчерпаны", - сказал Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди".

Еще одно важное заявление, которое сделал Владимир Путин, адресовано другим государствам: "Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет, пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины.

В США и НАТО на всё это заявили, что их солдаты не поедут воевать за Украину. По словам президента Байдена, Вашингтон готов вступить в боевые действия, только если российские военные выйдут за пределы Украины и угроза военного конфликта создаться для стран-членов североатлантического альянса.

Пётр Вершинин. Егор Киселёв. Лилия Акиньшина. "В Центре Событий".

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