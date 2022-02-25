"Нас тупо бросили": военные ВСУ рассказали, почему сложили оружие

Всех украинских солдат отпустят домой

В ДНР ситуация очень напряженная. Связано это с постоянными обстрелами со стороны ВС Украины. По городу, в частности, был нанесен удар ракетным комплексом "Точка-У". К счастью, кассетная часть ракеты не сработала, поэтому взрыва не было.

В Горловке под обстрел попала школа. Погибли два учителя. По имеющейся информации, непосредственно в Донецке сегодня также погибла женщина. В народной милиции ДНР отмечают, что бои идут по всей линии соприкосновения.

Все больше случаев, когда украинские солдаты складывают оружие. Сегодня их, кстати, привозили в центр Донецка. На так называемую Аллею ангелов – мемориал погибшим детям Донбасса. Мы пообщались с украинскими солдатами. Все они заявляют, что пошли в армию исключительно за зарплатой. И, конечно, участие в боевых действиях не принимали. А решили сложить оружие, когда поняли, что их просто бросили командиры. Я предлагаю послушать интервью морских пехотинцев, который несли службу на мариупольском направлении.

"Утром ещё связь была. Потом, когда пошло наступление, связь пропала. Никто не отвечал уже. Наша позиция была самая крайняя. Просто испугались, не хотели умирать. Нас тупо бросили", - рассказал военный ВСУ Артем Новиков.

"Я принял решение, чтобы спасти жизнь своим ребятам. Тем более Артёма ранило. И первоходы у меня практически все. Решил сдаться. Начал кричать: "Мы сдаёмся". Нам сказали: "Выходите. Отбрасывайте оружие. Снимайте бронежилеты, каски". Нас досмотрели. Всё - и отправили сюда", - заявил военный ВСУ Евгений Григоров.

Стоит отметить: все украинские солдаты, сложившие оружие, признают, что с ними обходятся крайне вежливо и корректно. Оказывают медицинскую помощь, если она кому-то требуется. Им даже разрешают звонить родным, чтобы успокоить их. Военные ДНР в очередной раз отмечают, всех украинских солдат отпустят домой. В целом же Донецк живёт своей обычной жизнью. Ходит общественный транспорт. Работают магазины. Единственное, что на улицах не многолюдно. Местные жители всё-таки лишний раз стараются не покидать свои дома, потому что периодически идут обстрелы города.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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