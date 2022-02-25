Блеф или реальная угроза - сможет ли Киев создать ядерную бомбу

Всю ситуацию вокруг Украины перевернуло желание Киева вернуть себе статус ядерной державы

Президент Украины Владимир Зеленский делал постоянные и настойчивые заявления о необходимости отказа от Будапештского меморандума, а также - о необходимости для Украины вновь тем или иным способом обзавестись ядерным оружием.

Последние события вовсе не обнулили амбиции украинского политикума. Скорее - наоборот. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всю ситуацию вокруг Украины перевернуло желание Киева вернуть себе статус страны, обладающей ядерным оружием.

19-е июня 2020 года. Кировоградская область Украины, 30 километров от города Первомайск. Остатки былого ядерного потенциала 43-ей ракетной армии. Согласно заявлению украинского президента на Мюнхенской конференции по безопасности, эти крышки, по всей видимости, должны будут открыться вновь.

Зеленский грозится пересмотреть положения Будапештского меморандума 1994 года. Заявление, которое, по оценке представителя нашего МИД, коренным образом меняет всю ситуацию.

"У нас право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", - сказал Зеленский.

За расплывчатой формулировкой "пакетные решения" по сути скрывается присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на ликвидацию которого Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Меморандум в декабре 1994-го подписали Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук. Спустя два года все 900 боеголовок и 165 межконтинентальных баллистических ракет PC-18 и PC-22 были переданы нашей стране и утилизированы.

"Мы, испытав Чернобыль, понимаем, что такое 165 боеголовок. Это никому не снилось, когда одна может уничтожить пол-Украины. Вот из чего я исходил. Мы с ядерным оружием, не имея этих систем управления, испытания и так далее, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала чеку. Ей сказали не отпускать, и она держит, а потом ей надоело, и она отпустила - взрыв", - говорил тогда Кравчук.

"Украина обязывалась отдать все ядерное оружие, третий потенциал в мире. После распада СССР который ей достался. В обмен на, извините меня, банальное признание Украины как самостоятельного, независимого, суверенного государства. Я присутствовал как журналист во время этого подписания, во время переговоров, и могу сказать, что Кравчука, а потом Кучму больше всего интересовало именно это, чтобы никто не пошел на попятную и не отозвал свое признание", - отметил журналист Владимир Скачко.

Гарантии безопасности, считают политологи, тогда давали молодой и мирной стране, которая сейчас стала "анти-Россией". Украина в 1994-ом и Украина сейчас - два совершенно разных государства. В Конституции закреплен курс на интеграцию с НАТО и ЕС. Россия официально объявлена врагом, а управляют страной откровенные нацисты, у которых в руках может оказаться смертоносное оружие массового поражения.

"В итоге они выбрали путь национально-ориентированный. Путь на деструктивные национальные элиты. Путь на постоянную смену власти с попытками государственных переворотов. Вот совершенно очевидно, что результаты налицо. А Будапештский меморандум все-таки подразумевал незыблемость государства, которое не входит во внешнее управление, в котором не организовываются Майданы со смещением легитимной власти", - напомнил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Вопрос возврата Украине ядерного статуса свидомые уже поднимали. Но теперь Зеленский намерен провести консультации с каждым подписантом меморандума. Главный адресат украинского демарша понятен.

"Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали. Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями - там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо, там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять, вы и так об этом все знаете. Это первое. Там не хватает только одного - не хватает только систем обогащения урана. Но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто. Что касается средств доставки, то я уже говорил, по-моему, во вчерашнем своем обращении, есть старые ракеты советского производства "Точка-У" - 100 с небольшим километров, 110. Я сказал 100, на самом деле это 110 километров. Это тоже не проблема с учетом компетенций, скажем, "Южмаша", который делал межконтинентальные баллистические ракеты для Советского Союза. Но в чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500 - и все, Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. Мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьезным образом должны и будем к этому относиться", - ответил Зеленскому президент России Владимир Путин.

И это тот случай, когда учиться лучше на чужих ошибках. Западные партнеры в свое время сочли слова северокорейского лидера о создании ядерного оружия не более чем блефом, а теперь у Пхеньяна есть ракеты, способные достичь территории США, и мировое сообщество объективно бессильно против этого. Потому так активно сегодня Запад противостоит Иранской ядерной программе.

Северокорейские ракеты, к слову, появились, не без помощи украинских специалистов. Оставшееся с советских времен богатейшее военное наследие десятилетиями разворовывалось и продавалось за рубеж. Как пишут СМИ, двигатели новой межконтинентальной ракеты, испытанной Пхеньяном, "скорее всего", имеют украинское происхождение. Они созданы на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в днепропетровском конструкторском бюро "Южное" и производившихся на заводе "Южмаш".

На создание ядерной бомбы у свидомых, по оценкам экспертов, могут уйти годы. А вот чтобы сделать так называемый "грязный" снаряд, то есть любой носитель, начиненный отработанным ядерным топливом, по разным оценкам, от двух до пяти дней. В стране пять атомных электростанций, включая Чернобыльскую. В ее хранилище, построенном американцами, может быть от 5 до 8 тонн обогащенного на 77% плутония-239. При должной переработке это 160 килограммов плутония оружейного. Впрочем, все может быть еще проще.

"Грязные" бомбы националисты предлагают делать уже совершенно утилитарным способом. Грузить в бочки, извините меня, ядерные отходы, которых Украина полна, и с самолетов сбрасывать на российскую вражескую территорию. Убить это может только при попадании, но загрязнить эту территорию на многие десятилетия - запросто. А такие предложения звучат повсеместно. единственное, разбиваются они об одно - об отсутствие у Украины авиации, но дурное дело не хитрое. При желании можно маленькими бочками засыпать все приграничные области России. При желании и при абсолютном сумасшествии правящего в Киеве режима", - объяснил Скачко.

И вот как раз это желание, в отличии от технологий, на Украине не просто есть, а сегодня составляет саму суть постмайданной государственности. Достаточно вспомнить одиозные высказывания некоторых народных депутатов.

"Надо брать в руки оружие и идти мочить этих кацапов чертовых. Расстреливать из атомного оружия", - это, к примеру, слова Юлии Тимошенко.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему, чтобы раз и навсегда", - а так высказывался народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Никита Потураев.

И это лишь высшие эшелоны власти. А сколько таких среди обычных ярых нацистов, которых на Украине взращивали несколько десятилетий.

"Те люди, которые сжигали в Одесском доме профсоюзов политических оппонентов, точно так же они могут воевать и с Россией. Не на поле боя, а провокациями. Стреляя в спину. взрывая объекты инфраструктуры. Отравляя воду, воздух и всякое такое. Вот самая главная опасность", - обратил внимание Скачко.

"Нужно брать под контроль те объекты, которые могут представлять опасность как оружие массового поражения. Если решения по ним будет принимать обезумевший режим, который ничего уже на Украине не будет держать. Знаете, как в свое время отступали немцы, подрывать пытались Краков. Ряд городов, по сути, были спасены советскими войсками. И они даже готовы были подорвать Вену и другие города Австрии и Германии. Это, знаете, по сути фашистская позиция. Нас все равно выбивают, нужно все уничтожать на своем пути", - считает Михайлов.

И уничтожать не за океаном или у европейских границ, а вблизи, а еще лучше - вовсе на территории нашей страны. Потому, считают эксперты, Запад сделал вид, что украинского ядерного демарша не заметил. Что весьма опрометчиво, ведь неизвестно, в какую сторону может подуть радиоактивный ветер. В любом случае, как еще раз подчеркнул Владимир Путин, это стратегическая угроза для России. А с учетом характера всех украинских режимов, особенно их откровенной коррупционности и непредсказуемости, быть может, и для всего мира.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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