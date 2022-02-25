"Спасибо России! Спасибо Путину!": эвакуация из Донбасса продолжается

С 18 февраля границу России пересекли уже более 120 тысяч человек

Сегодня - ровно неделя со дня начала эвакуации из Луганской и Донецкой народных республик женщин, детей и стариков, которых власти ЛДНР спасали от ударов ВСУ. С 18 февраля границу России пересекли уже более 120 тысяч человек.

Беженцев принимают по всей стране, помогают с жильем, вещами, продуктами. Причем помогают не только российские власти, но и самые обычные люди. В Ростовскую область, куда идет основной поток беженцев, ежедневно доставляют гуманитарные грузы со всей России.

В полевой лагерь, который организовали сотрудники МЧС недалеко от пункта пропуска, приходят эвакуированные жители Донбасса, чтобы получить медицинскую помощь, психологическую поддержку, здесь же они могут в тепле подождать автобус, который отвезет их в пункт временного размещения, или, может быть, родственников, которые заберут их к себе домой.

Валентину Камаганцеву с внуком забирать некому. Они ждут, когда для них подберут пункт размещения. Так хорошо, по словам бабушки, Артем ест впервые. То ли камера подействовала, то ли спокойная обстановка - ни взрывов, ни стрельбы.

Они сбежали из Донецка, как только Украина усилила обстрелы. С собой лишь маленькая сумка и прописи, чтобы мальчик от школьной программы не отстал.

"Он родился в 14 году - дитя войны. И ночью он кричит. Куда только не водила я его. А сейчас начали громить окраины все время, а это уже слышим все ближе и ближе - земля трясется, воды не стало у нас. Схватили внука и бегом оттуда", - рассказала Валентина.

Людмила Комарова едет в Анапу к детям и внукам. Те покинули Донбасс еще в 2014 году, когда Киев силой пытался вернуть контроль над республиками. Женщина до последнего не хотела бросать родной дом и мужа.

"Стреляют, а дети стали переживать. Отца оставили там. Он не захотел, сказал, пойдет на войну. Он в 14 году был, и сейчас сказал пойдет. Все звали его, и дети его просили столько, а он не захотел. Сказал, надо ж кому-то защищать все это", - поделилась Людмила.

Жители Донбасса находятся в шоковом состоянии. МЧС усилило группировку психологов. С детьми работают волонтеры. Внимание и заботу проявляют спасатели.

К 18 февраля около линии разграничения была сосредоточена самая крупная украинская группировка за все время конфликта на юго-востоке страны. Обстрелы усиливались. Именно поэтому власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста. В России для беженцев открыли 15 пунктов пропуска. Эвакуация идет и днем и ночью. Людей вывозят организованно на автобусах. Кто-то самостоятельно едет на личном транспорте, некоторые идут пешком. Жители Донбасса не хотят подвергать опасности своих детей.

"Я решила детям сохранить жизнь. Потому что у меня сердце кровью обливается. Мы ждем лучшего времени и хотим, чтоб был мир и люди вернулись в свои дома обратно. Не хочется бросать ни квартиры, ни дома, бабушек и дедушек", - это слова Анжелики, матери двоих детей.

От границы на транспорте эвакуированных развозят в пункты временного размещения - в санатории, пансионаты, общежития. Для самых маленьких тут организованы комнаты досуга. Хотя кажется, что эти дети повзрослели еще с первыми выстрелами Украины по Донбассу.

"У меня ребенок вчера заходит с детской комнаты и говорит: "Мама, мы же не медведи, что они на нас охотятся, мы же люди!", - делится Светлана.

По данным МЧС, половина прибывших - дети. Среди них, например, тяжелые больные из Луганска, воспитанники Донецкой школы-интерната, а еще - самая большая семья в Донбассе. У Натальи и Бориса - 23 ребенка, двое своих, остальные приемные.

"Первая я всегда еду, потом муж с детьми постарше. Дети сами собирали вещи. Уже знали, если бомбить начнут, чтобы знали, где что лежит. Мы один раз так пережили уже. Знаем", - рассказала Наталья.

В пунктах временного размещения есть медицинский кабинет. По желанию проводится бесплатная вакцинация. Соцработники помогают оформить документы для получения выплат. Правительство России выделило на это 5 миллиардов рублей. Сумма - 10 тысяч каждому.

Беженцев принимают по всей стране. Поезда везут жителей Донбасса в Курск, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж и другие города. Пункты размещения подготовлены и в Подмосковье. По распоряжению губернатора гостей встречают лично главы городских округов.

"Квота на рабочие места уже на сегодняшний день зарезервированы у нас более 150 человек. Поэтому, исходя из профессиональной подготовки тех лиц, которые к нам приедут, обязательно обеспечим рабочими местами", - сообщил Александр Гречищев, глава городского округа Коломна.

А еще обеспечивают бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью. Детей уже распределяют по садам и школам. Занятия начнутся в понедельник. По сути, делают все, чтобы даже вдали от Донбасса люди чувствовали себя как дома.

Со всей страны идет гуманитарная помощь. МЧС доставили грузы из Росрезевра. "Единая Россия" организовала сбор в регионах. Российский "Красный крест" предоставил товары первой необходимости. Продукты и одежду привозят предприниматели и неравнодушные граждане. Жители Донбасса с воодушевлением восприняли уже сам факт признания независимого статуса республик со стороны России. Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР – реальная надежда на долгожданный мир.

"Шахтерский край, который добывает уголь. Тяжелая промышленность вся на Донбассе. Все уничтожают полностью. И самое главное - рабочую силу, специалистов. Как это понимать? Сколько же можно терпеть? Спасибо России! Спасибо Владимиру Владимировичу Путину и его команде. Мы очень благодарны! Очень!" - говорят люди.

Впервые за восемь лет они наконец-то действительно рассчитывают на прекращение огня со стороны Киева и уже мечтают о возвращении домой.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram