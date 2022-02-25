Гран-при России "Формулы-1" в Сочи отменен

Из-за ситуации на Украине

Пресс-служба "Формулы-1" сообщила об отмене российского этап чемпионата мира.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об отмене этапа принято Международной автомобильной федерацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

После этого Запад начал вводить против Москвы новые санкции, в том числе - в спорте. В частности, Санкт-Петербург лишили права провести финал Лиги чемпионов УЕФА.

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