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Российские военные заблокировали Киев с запада

15:31
  • пятница
  • 25 февраля 2022

Минобороны отчиталось о захвате аэродрома "Гостомель" в пригороде Киева

В Минобороны России сообщили, что вчера была проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома "Гостомель" в пригороде Киева.

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В операции были задействованы более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

При захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в российских вооруженных силах нет.

После этого основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.

Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома "Гостомель".

В связи с этим Минобороны России обратилось к украинским гражданам: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что наши военные завершили блокирование Чернигова.

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