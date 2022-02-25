Завод Renault приостановит работу в России

Производство остановится до 5 марта

Завод ЗАО "Рено Россия" приостановит работу с 28 февраля по 5 марта. В компании объяснили, что перебои с производством связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов.

Как передает "Интерфакс", некоторые комплектующие поставляются из других стран. "Мы работаем над поиском решения для скорейшего возобновления производства", - сказали в концерне.

Ранее на юге России временно закрылись аэропорты. В Москве перестала работать Останкинская телебашня.

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